ليبرمان: إسرائيل لن تقبل بأي قيود في الدفاع عن نفسها بسوريا

قال وزيرُ الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل لن تقبلَ بأي قيودٍ في مهمة ِ الدفاع عن نفسها في سوريا أو أي مكان آخر.



وجاءت تصريحات ليبرمان ردا على مطالب روسيا بأن يمنح الجيش الإسرائيلي إنذارا مسبقا أطول للقوات الروسية في سوريا قبل القيام بأي عمل عسكري في سوريا..

تلك التصريحاتُ تتزامنُ مع انتقاداتٍ وجهها مفوضُ التجنيد في الجيش الاسرائيلي الذي اعتبر أن الجيشَ غير مستعد لخوض أي مواجه مع أي جبهة..

بالإضافة إلى فشلِ القبة الحديدية في اعتراضِ عددٍ من الصواريخ .. كما قامت القبة الحديدة في مرات أخرى بإطلاق ِ صواريخ اعتراضٍ بشكل ذاتي ودون وجود خطر.

