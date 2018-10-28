تركيا تقصف مواقع لوحدات الحماية الكردية شرق سوريا

قصفت القوات التركية، الأحد، مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في #سوريا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

ويأتي القصف التركي بعد مقتل 68 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، وجرح أكثر من 100 آخرين في هجمات عدة شنها تنظيم داعش ليل الجمعة- السبت في محافظة #دير_الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن" إن داعش "شنّ هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية" في آخر جيب يسيطر عليه المتطرفون في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

وتخللت الهجمات تفجيرات انتحارية بالأحزمة الناسفة، وفق المرصد الذي أشار إلى اندلاع معارك بالتزامن معها أسفرت أيضاً عن مقتل 24 عنصراً من تنظيم داعش.

وأوضح عبد الرحمن أن الهجمات "أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على الانسحاب من مواقع عدة قرب الحدود العراقية".