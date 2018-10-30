تركيا: الدوريات مع أميركا في منبج السورية تبدأ قريباً

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن التدريب على الدوريات المشتركة بين القوات التركية والأميركية في #منبج السورية انتهى، وإن الدوريات ستبدأ قريبا.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن أكار قوله: "عملية التدريب انتهت والدوريات المشتركة ستبدأ اليوم أو غداً"، مضيفاً أن #تركيا ستركز بعد منبج على المنطقة شرقي نهر الفرات.



وأشار أكار إلى وجود "نقاط توتر كثيرة" بالقرب من تركيا، مؤكداً أن أنقرة لن تبقى مكتوفة الأيدي حيالها.



وتسير تركيا والولايات المتحدة منذ أشهر دوريات منفصلة "منسقة" في منبج. وبحسب اكار الدورات "المشتركة" المقررة في خارطة الطريق يجب أن تبدأ "اليوم (الثلاثاء) أو غداً (الأربعاء)".



في الأشهر الأخيرة، هددت تركيا مرارا بمهاجمة منبج حيث ينتشر جنود أميركيون.



وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأميركي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي ومنبج.



ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو/حزيران الماضي. ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.