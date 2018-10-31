التحالف يغير على مواقع داعش شرق الفرات

شنت طائرات تابعة للتحالف الدولي ضربات عدة على خطوط التماس لعناصر تنظيم "داعش" مع قوات سوريا الديمقراطية، عند أطراف الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم شرق نهر الفرات شمال سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "سوريا الديمقراطية" تواصل عملية حشد القوات، حيث استقدمت أكثر من 500 مقاتل من القوات الخاصة لديها إلى محيط الجيب الأخير لـ"داعش" شرق نهر الفرات، وذلك في إطار التحضيرات للمعركة النهائية والتي من المرتقب أن تبدأ خلال الساعات القادمة.



وقال مسؤول كُردي لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء العناصر ذوي خبرة وتجربة كبيرتين في مواجهة داعش".

وسيطر "داعش" منذ فجر الأحد الماضي على منطقتي السوسة والباغوز في ريف دير الزور بعدما كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ فترة وجيزة.



يشار إلى أن مجلس دير الزور العسكري الذي يتبع لقوات سوريا الديمقراطية، قد أعلن في الأول من أيار/مايو الماضي عن حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير الريف الشرقي لدير الزور من قبضة "داعش"، وهي آخر أماكن تمركزه في الأراضي السورية على الحدود مع العراق، حيث يواصل مجلس دير الزور الحملة في مرحلتها الثانية وأطلق عليها اسم "دحر الإرهاب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ستقضي على المتطرفين شرق نهر الفرات، مشيراً إلى أن تدخلها بدأ وسيجري شن المزيد من العمليات المكثفة قريباً.



وأدلى أردوغان بتصريحاته في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له بعد يومين من نشر وكالة الأناضول الرسمية تقريراً ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات.