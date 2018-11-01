إيران تركز على تأسيس ميليشيات محلية في درعا

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" معلومات تفيد بأن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب #سوريا، وذلك بعد أن سحبت المسلحين غير #السوريين بموجب طلبات من موسكو.

وأوضحت الصحيفة أن إيران قامت قبل أيام بتخريج دفعة من 60 عنصراً من معسكر في اللجاة بريف #درعا، أشرف عليهم مدربون إيرانيون ومن ميليشيات _حزب_الله.

وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت إيران بأنها الداعم الأقوى للإرهاب العالمي، وعنصرا فعّالا في الأنشطة الإرهابية المختلفة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو إن العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران في الخامس من نوفمبر الجاري ستستهدف قطاعات التأمين والإنشاءات والنقل والمعاملات التجارية التي تشمل البنك المركزي بإيران.

وأضاف أن تلك العقوبات ستؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني.

وأكد بالادينو أن الإدارة الأميركية ستعيد فرض العقوبات السابقة التي تم رفعها عن إيران عند التوصل لاتفاق النووي.