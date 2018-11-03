سوريا.. شاحنات إغاثة أممية تدخل مخيم الركبان

وصلت قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، السبت، إلى مخيم الركبان للاجئين في سوريا المجاور للحدود مع الأردن، حيث تقطعت السبل بالآلاف في الصحراء، وفق عضو بالمجلس المحلي للمخيم.

وقال أبو عبد الله، العضو في المجلس المدني، الذي يدير المخيم، والذي نسق مع الأمم المتحدة لإرسال قوافل إغاثة إنسانية، إن أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات دخلت المخيم.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا الإنسانية، مارك لوكوك، قد دعا، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمام مجلس الأمن إلى تمديد عمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين عبر الحدود وخطوط الجبهة، والتي تتعرض لانتقادات من قبل الروس.

وقال لوكوك: "خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 تلقى أكثر من 750 ألف شخص شهرياً مساعدة غذائية من خلال أنشطة الأمم المتحدة" عبر الحدود وخطوط الجبهات.

كما أضاف أن "استمرار هذه العمليات أساسي وتمديد القرارين 2165 (تم تبنيه في 2014) و2393 (تم تبنيه نهاية 2017) في غاية الأهمية".

كذلك لفت انتباه مجلس الأمن إلى منطقة الركبان (50 ألف نسمة) التي لم تتلق مساعدات منذ يناير وأوضاعها "صعبة".

وأوضح لوكوك أن "هناك تقارير حول أطفال يموتون بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم توفر العلاج"، داعياً إلى السماح للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إليها.

وكان من المقرر أن توصل شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مساعدات إلى مخيم الركبان قبل أسبوع بعد أن حصلت على تصريح من النظام السوري، لكن الأمم المتحدة قالت إن الأمر تأجل لأسباب لوجيستية وأمنية.

وأدى نقص الطعام والدواء في المخيم إلى وفاة 12 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع بأنها "مقلقة" وقالت إن حياة الآلاف في خطر.

ويؤوي مخيم الركبان أكثر من 50 ألف نازحٍ سوري ويقع ضمن الأراضي السورية في منطقة أمنية أنشأها التحالف الدولي الّذي تقوده واشنطن في العام 2016 بالقرب من قاعدة التنف العسكرية على الحدود مع العراق والأردن.