الحرس الثوري يستولي على منازل السوريين في دير الزور

أكدت مصادر محلية من دير الزور أن عشرات العائلات الإيرانية من ذوي عناصر الحرس الثوري، استقرت في منازل السوريين هناك في الأيام الأخيرة، وصادرتها!

وفي حين لا تعتبر تلك المعطيات جديدة، حيث برز بالصور والمشاهد في السنوات الأخيرة، نشر التشيّع في سوريا، ضمن ما تسميه طهران "تصدير الثورة"، إلا أن المصادر أفادت باستيلاء عناصر وضباط في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني على عشرات المنازل لإيواء عوائلهم بعد وصولهم من العراق إلى مدينتي البوكمال والميادين الحدوديتين بريف دير الزور الشرقي.

ووفق شبكة فُرات بوست، فإن 50 منزلاً استولى عليها عناصر الحرس الثوري في مدينة الميادين، وعشرات المنازل في حيي الجمعيات والمساكن وشارع المعري في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

لا شك أن تلك المعطيات تخالف تصريحات "حسين سلامي" نائب القائد العام لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" قبل أيام التي قال فيها إن إيران ليس لديها أي خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن إيران تستغل الحدود العراقية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحشد وتزيد توسيع مناطق سيطرتها وتوغّلها في المناطق السورية لنشر التشيّع حيث قامت ميليشيات إيرانية تابعة لحركة النجباء العراقية، بترميم قبّة بريف البوكمال أطلقت عليها اسم "قبة علي"، وأنهت قبل أشهر في دير الزور بناء قبة فوق أحد الينابيع سمّته "نبعُ علي".

