سوريا.. تحرير 19 طفلاً وامرأة من مختطفي السويداء

أعلن اعلام النظام السوري الخميس، أن قوات النظام تمكنت من تحرير الرهائن الدروز الذين اختطفهم تنظيم داعش في تموز/يوليو الماضي في محافظة السويداء في جنوب سوريا.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن "مجموعة من عناصر قوات النظام، في منطقة حميمة شمال شرق تدمر، قامت بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم داعش، وبعد معركة طاحنة استطاعوا تحرير المختطفين".

وكانت دفعة أولى من المختطفين قد أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأطلق التنظيم 6 من المختطفين مقابل إفراج نظام بشار الأسد وقوات "سوريا الديمقراطية "عن عدد من "الداعشيات" المعتقلات في سجونهم، بالإضافة لدفع فدية كبيرة.

وهؤلاء المختطفون المفرج عنهم كانوا بين 34 طفلاً وامرأة اختطفهم التنظيم بالتزامن مع قتل نحو 200 مدني في هجماته على ريف السويداء في يوليو/تموز الماضي بعد انسحاب جيش النظام من بعض المناطق هناك وجمع الأسلحة منها.