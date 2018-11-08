واشنطن تأمل باستمرار التساهل الروسي مع غارات إسرائيل بسوريا

قال المبعوث الأمريكي جيمس جيفري إن الإيرانيين جزء من المشكلة، وليسوا جزءا من الحل في سوريا، مضيفا ان إدارة ترمب تركز الآن على ممارسة ضغوط مالية على طهران.



وأعرب عن أمله في مواصلة موسكو نهجها المتساهل مع الغارات الاسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا.



واشار جيفري الى ان إمداد روسيا للنظام السوري بمنظومة "إس- 300"، أذكى توترات إقليمية.



وقال جيفري إن تراجع قوات سوريا الديمقراطية أمام داعش "كانت ارتدادا تكتيكيا، موضحا ان التنظيم لا يزال محاصرا وستصل التعزيزات للتنفيذ عملية عسكرية ضده.



واوضح المعبوث الأميركي ان داعش استغل العواصف الرملية وسوء الاحوال الجوية لتنفيذ هجمات مضادة.