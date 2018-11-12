سوريا الديمقراطية تستأنف هجوما بريا على داعش في دير الزور

أعلنت قواتُ سوريا الديمقراطية أنها استأنفت هجوما بريا ضد داعش في آخر معقلٍ له قرب الحدودَ مع العراق بعد تعليق الهجوم الشهر الفائت في أعقاب قصفٍ تركي لمواقعها شمال سوريا.



وأشارت القوات الى أنها استأنفت عملياتها في منطقة دير الزور نتيجة الاتصالات المكثفة مع قادة التحالف الدولي وكذلك الحركة الدبلوماسية النشطة التي استهدفت نزعَ فتيل الأزمة على الحدود مؤكدة انها مستمرةٌ وملتزمة باستكمال وإنهاء معركة دحر الإرهاب والقضاء على داعش.

