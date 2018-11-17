مقتل 36 من عائلات داعش في غارات للتحالف على شرق سوريا

قُتل 36 مدنياً على الأقل من أفراد عائلات مقاتلي تنظي داعش جراء غارات نفذها #التحالف الدولي بقيادة أميركية، السبت، على آخر جيب تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، عن مقتل "36 مدنياً بينهم 17 طفلاً من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن" الواقعة قرب بلدة هجين في #دير_الزور.



وأشار مدير المرصد إلى مقتل "سبعة آخرين لم يعرف ما إذا كانوا مدنيين أم مسلحين".