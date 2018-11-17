موسكو: 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم



كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عودة أكثر من مليون ونصف سوريا إلى منازلهم التي فروا منها جراء الحرب في سوريا، وأن من بين هؤلاء 270 ألفا من اللاجئين في الخارج.



وفي إطار العودة الطوعية للنازحين قالت روسيا إن ما يقرب من ستة آلاف شخص عادوا إلى سوريا الأسبوع الماضي فقط.



وهذه العودة لا توافق عليها الدولة الأوروبية و المنظمات الإنسانية التي تخشى من أن يواجه اللاجئون اضطهادا لدى عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في غياب اتفاق سياسي شامل.



وفي سياق متصل أكد المبعوث الاميركي الخاص الى سوريا جيمس جيفري إن ملف عودة السوريين لن تكتمل فصوله طالما أن العودة ليست آمنة.



ووسط تراشق التصريحات الدولية المختلفة بشأن اللاجئين السوريين، تقول منظمة يونسيف الأممية المعنية بالطفولة إن الاشهر التسعة الاولى من هذا العام شهدت أعلى عدد من الأطفال القتلى منذ بدء الصراع في 2011، وحددته ب870 قتلوا في غارات جوية.

