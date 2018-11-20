وفد المعارضة السورية يؤكد حضوره جولة أستانا المقبلة

أكد المتحدث الاعلامي لوفد المعارضة السورية إلى أستانا، أيمن العاسمي، نية الوفد حضور الجولة المقبلة من المحادثات في نهاية شهر نوفمبر الحالي، واصفا مشاركة الوفد بالأمر الطبيعي طالما سيتم طرح موضوع #إدلب الحساس.



وأضاف العاسمي في تصريحات لقناة الحدث الاثنين أن معظم الفصائل الموجودة في وفد أستانة هي فصائل موجودة في إدلب و"درع الفرات" وعفرين ويعنيهم الأمر بشكل مباشر، مشددا على أن ملف إدلب شبه محسوم ويحتاج إلى وقف إطلاق نار كامل وليس خفض تصعيد.



كما لفت إلى أن ملف المعتقلين سيكون على طاولة المباحثات.



وكانت الخارجية الكازاخية دعت كلا من الأمم المتحدة والأردن للمشاركة بصفة مراقبين منوهة بأن فريق المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا سيشارك في اللقاء لأنه لا يزال من الضروري نقل التفويض.

