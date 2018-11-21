جيفري: على كافة الدول الأجنبية سحب قواتها من سوريا باستثناء روسيا

قالت الولايات المتحدة إنه يتعين على كافة الدول الأجنبية وبالدرجة الأولى إيران أن تسحب قواتها المنتشرة في سورية مستثنية روسيا من الانسحاب



وأكد ذلك المبعوث الخاص إلى الولايات المتحدة المعني بالشؤون السورية جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن المطالب الأمريكية بانسحاب القوات الأجنبية من سورية لا تشمل الوجود الروسي المتمثل بنقطة الإمداد المادي التقني في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم على اعتبار أن واشنطن لا تدرج هذين المركزين ضمن قائمة القوات التي يجب أن تنسحب لأنهما كانا موجودين قبل اندلاع الأزمة عام 2011.



وتابع جيفري قائلا إن كل القوات الأخرى مستعدة للخروج من سوريا فور انسحاب الإيرانيين من هناك والتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

شدد المبعوث الأمريكي الخاص على أن الولايات المتحدة تسعى في سورية إلى القضاء على تنظيم "داعش"، وأكد رفض الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات لإعادة أعمار البلاد قبل اتخاذ رئيسها، بشار الأسد، خطوات لإطلاق عملية الانتقال السياسي.







