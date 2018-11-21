مجلس الأمن يعيد فتح ملف "دور حزب الله" في لبنان

يناقش مجلس الأمن دور ميليشيا حزب الله في لبنان، وذلك في جلسته للاطلاع على التقرير الدوري للأمين العام.



كما سيدرس المزاعم الإسرائيلية حول مخازن أسلحة تابعة للحزب في مناطق عدة في لبنان منها ما عرضه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واتهامه لحزب الله بنشر مخازن الأسلحة ومصانع الصواريخ في مواقع حيوية في العاصمة اللبنانية، ومنها موقع ملعب العهد قرب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

