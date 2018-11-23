إعلام الأسد يعرض لفريق إسرائيلي ثم يتقدّم باعتذار!

عرضت إحدى القنوات الرياضية التابعة للنظام السوري، برنامجاً تم فيه بث فقرات مطولة عن فريق إسرائيلي يرفع علم دولته.



وفيما لم تعرف غاية الإعلام التابع لنظام الأسد من نشر لقطات مطولة عن فريق يرفع العلم الإسرائيلي، سارع إعلام النظام، بعد مرور 48 ساعة، للتقدم باعتذار، بسبب بثه هذه الفقرات.

وأصدرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، وهي هيئة تابعة لحكومة نظام الأسد، بياناً تعتذر فيه "للمشاهدين"، قائلة إن عرض فقرة عن فريق رياضي إسرائيلي، كان "خطأ" على حد ما ذكرته في نص الاعتذار الذي نشر، الخميس.



وعلى الرغم من مرور يومين على عرض الفريق الإسرائيلي على شاشة تابعة لحكومة الأسد، إلا أن بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون، توعّد "بمحاسبة" المتسببين، بما سماه "الخطأ".

وكانت قناة (سبورت 24) التي أطلقها نظام الأسد، في شهر آب/أغسطس الماضي، قد عرضت فقرات لفريق جمبار إيقاعي إسرائيلي مؤلف من عدة فتيات، الاثنين الماضي، وقد أظهرت الشاشة وجود جنسية الفريق وكذلك وجود العلم الإسرائيلي الظاهر بوضوح.



وشكّك معلقون بالسبب الذي دفع بقناة تابعة لنظام الأسد، لبث لقطات مطولة لفريق إسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي والشاشة تكتب اسم جنسية الفريق، قائلين إنه من غير الوارد أن يكون مجرد "خطأ"، كما ورد في بيان اعتذار هيئة الإذاعة والتلفزيون، على اعتبار أن المادة المعروضة، ليست مجرد "لقطة عابرة" بل فقرات مطولة كاملة، لا يمكن أن لا يلحظها القائمون على البرنامج. بحسب مجمل تعليقات وآراء من الجانبين، الموالي والمعارض لنظام الأسد.