لأول مرة منذ اتفاق إدلب.. طائرات تقصف حلب

قصفت طائرات حربية الأحد مناطق قرب إدلب لأول مرة منذ اتفاق المنطقة العازلة بين روسيا وتركيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان



وأوضح أن غارات جوية استهدفت مناطق الفصائل المسلحة غرب حلب بعد هجوم بـ"الغازات السامة".



يذكر أن روسيا كانت أعلنت في وقت سابق الأحد أن فصائل سورية معارضة (مدعومة من أنقرة) استخدمت غازات سامة في قصفها لمناطق في حلب، في حين نفت الجبهة الوطنية للتحرير تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.



وقال عبد السلام عبد الرزاق، القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، الأحد، إن المعارضة لا تمتلك غازات سامة أو قدرات على إطلاقها. وأضاف في تغريدة على تويتر "هذا محض كذب فالثوار لا يمتلكون سلاحاً كيمياوياً ولا مختبرات لتجهيزه ولا يمتلكون أغلب وسائط الاستخدام".





