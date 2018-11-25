واشنطن تدرّب 30 ألفاً من قسد لمحاربة داعش واحتواء إيران

كشف قيادي في قوات سوريا الديمقراطية عن توقيع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي تضمنت برنامج عمل لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل في سوريا لإنهاء داعش ومحاربة الخلايا النائمة إضافة إلى احتواء إيران، إضافة إلى تدريب 30 ألفا من المقاتلين وعناصر الأمن إلى جانب ستين ألفا موجودين حاليا مع إمكانية تمديد الاتفاق قابل للتمديد في نهاية ألفين وتسعة عشر وفق المصدر ذاته.



وكانت الولايات المتحدة قد أقرت خطة عمل في شرق الفرات عند المثلث الحدودي السوري التركي العراقي وأجرت مناورات عسكرية علنية.



وقال المصدر ذاته إن الإيرانيين يعززون وجودهم غرب الفرات في الميادين والبوكمال ودير الزور بمحاذاة خطوط انتشار حلفاء واشنطن وأن الحرس الثوري الإيراني يدرب ويجند سوريين لتأسيس تنظيمات مسلحة كما جرى نقل عناصر من ميلشيات غير سورية من مناطق أخرى إلى تخوم نهر الفرات.



موضحا أن التكتيك الإيراني لن يعتمد المواجهة المباشرة ضد الأميركيين وإنما سيعمل على تحريك عشائر عربية تنفذ بدلا عنه العمليات التي يريدها.