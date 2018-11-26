هيئة التفاوض: ميليشيات إيران تقف وراء هجوم حلب الكيماوي

اتهم رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم في حلب.

وقال في مقابلة مع قناة الحدث، مساء الأحد: النظام هو من استخدم قذائف محشوة بغاز الكلور على منطقة الخالدية في حلب لتدمير اتفاق سوتشي الذي أقر المنطقة العازلة في إدلب وجوارها.

كما أكد أن اتفاق سوتشي لم يرق يوماً للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت بأن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيماوي لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على مدينة حلب ليل السبت.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إن موسكو أبلغت تركيا سلفا بالهجمات عبر خط هاتفي ساخن.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي اتفقا الأحد على أن "الاستفزازات الأخيرة" تهدف إلى إلحاق الضرر بالاتفاق الخاص بإدلب.



يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب في سوريا كان أفاد في وقت سابق أن طائرات قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا الأحد لأول مرة منذ أن اتفقت روسيا وتركيا على المنطقة منزوعة السلاح في سبتمبر أيلول الماضي، وذلك بعد أن أدى قصف على مناطق خاضعة لسيطرة النظام ليل السبت بإصابة عدد من الأشخاص بصعوبات في التنفس.

من جهتها، ذكرت وكالة (سانا) التابعة للنظام السوري الأحد أن 107 أشخاص أصيبوا في حلب بعد أن قصف مقاتلو المعارضة ثلاث مناطق "بقذائف تحتوي غازات سامة"، بحسب زعمها.

يشار إلى أن أي جهة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

