إسرائيل تنفي إسقاط إحدى مقاتلاتها في سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن التقرير زائف.



ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ قبل وصولها لأهدافها"، لافتاً إلى أن كل الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الكسوة جنوب دمشق أسقطت.



كذلك أشار مصدران كبيران في المخابرات بالمنطقة إلى أن المكان الذي قيل إن الواقعة حدثت فيه يضم مركزاً للاتصالات والدعم اللوجستي لجنوب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل ويتبع ميليشيات حزب الله اللبناني، المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر: "فيما يتعلق بإطلاق صواريخ أرض - جو سورية، رصدت الدفاعات الجوية (الإسرائيلية) مقذوفاً واحداً أطلق صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجولان".



وذكر البيان أنه "في المرحلة الحالية لا يزال من غير الواضح إن كان قد حدث حقاً أي تأثير في أرضنا. قواتنا تمشط المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التقرير حول ضرب طائرة إسرائيلية أو هدف جوي إسرائيلي زائف".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام بأن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت هدفاً معادياً في الكسوة".