غارات إسرائيلية على مواقع للأسد وميليشيات إيران بسوريا

فشلت قوات النظام في سوريا مجددا بالتصدي لطائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مواقع في الكسوة جنوب #دمشق، ومنطقة الديماس في العاصمة، إضافة إلى مواقع أخرى في القنيطرة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت شحنات أسلحة ومواقع لميليشيات إيرانية.

وبدأت وسائل إعلام روسية وأخرى تابعة للنظام السوري بنشر معلومات تفيد بإسقاط الدفاعات الأرضية لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة بريف دمشق على حد وصفها، دون أن توضح ماهية تلك الأهداف.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الأنباء، مؤكدا عدم تعرض أي من طائرته لأضرار.

ووصف تلك الأنباء بالزائفة، دون أن يؤكد قيام سلاح الجو بتنفيذ تلك الضربات.

وكانت إسرائيل هددت سابقا باستمرارها بتنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله في سوريا منعا لإقامة أي قواعد لها في المنطقة.

الغارات الحالية التي استهدفت الكسوة ليست الوحيدة، فقد سبق للطائرات الإسرائيلية أن شنت غارات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة الكسوة في مايو/أيار الماضي.