بعد إلغاء اللقاء مع ترمب.. روسيا: محادثات بين بوتين وأردوغان

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بدل إجراء المحادثات التي كانت من المخطط لها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بين الجانبين ستركز على مناقشة الملف السوري.

من جهة أخرى، أعرب بيسكوف عن أسف الجانب الروسي من قرار ترمب إلغاء لقائه مع بوتين، موضحا أن هذا الأمر "أجل مناقشة قضايا مهمة لمدة غير محددة".

وأضاف أنّ أيّ لقاء هامشي في الأرجنتين بين ترمب وبوتين يجب أن يبادر إليه الرئيس الأميركي لأنه من ألغى اللقاء المخطط له.



