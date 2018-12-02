بوتين: تركيا لم تنجح في حل أزمة إدلب السورية

أعلن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، السبت، أن #تركيا لم تنجح في حل أزمة #إدلب السورية، معربا عن قلق موسكو من الوضع في إدلب، التي تسيطر عليها عناصر من المعارضة السورية.



وأعرب بوتين عن أسفه لإلغاء نظيره الأميركي #دونالد_ترمب لقاء كان مقررا معه على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، معتبرا أن الحوار مع ترمب "ضروري بالفعل".



وقال في مؤتمر صحافي: "من المؤسف أننا لم نكن قادرين على عقد لقاء فعلي. أعتقد أنه ضروري بالفعل"، مضيفا "آمل أن نتمكن من اللقاء حين يصبح الجانب الأميركي مستعدا لذلك".



وأضاف أن "القضايا التي ينبغي أن نناقشها بالغة الأهمية. إنها قبل كل شيء قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومن ثم القضايا الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".



وقبل بدء قمة العشرين، فاجأ ترمب الجميع بإلغاء لقائه المقرر ببوتين على خلفية تجدد التوتر بين روسيا و #أوكرانيا.



وأكد بوتين، السبت، أنه تحدث إلى ترمب عن الأزمة الأوكرانية على هامش القمة، وقال: "لقد تحدثنا وقوفا. أجبت عن أسئلته المرتبطة بالحادث في البحر الأسود"، حين احتجز الروس الأحد ثلاث سفن عسكرية أوكرانية وطواقمها.



وتابع: "لديه وجهة نظره حول هذه القضية ولدي وجهة نظري. لكنني أبلغته" بما حصل.



من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه "على جري العادة في أحداث متعددة الطرف، أجرى الرئيس ترمب والسيدة الأولى عددا من الأحاديث غير الرسمية خلال العشاء (مساء الجمعة) وشمل ذلك الرئيس بوتين".