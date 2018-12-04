عام سوريا المقبل قد يشهد صراعا جديدا.. تقرير أميركي يحذر

كشف تقرير حديث نشره مركز ستارتفور الأميركي بشأن العام الجديد في سوريا، نتائج غير مبشرة.

فقد أفاد أنه على الرغم من انحسار موجات العنف في سوريا بنهاية العام الجاري، إلا أن الأراضي السورية لاتزال محفوفة بالمخاطر ومهيئة لاندلاع صراعات كبرى في العام المقبل، محذرا من هبوب أكبر عاصفة نارية في سوريا.

كما أشار إلى أن المواجهات في حال وقعت لن تقتصر على النظام والمعارضة، هذه المرة، بل ستشمل أيضا الدول التي خاضت حروبا بالوكالة على الأراضي السورية.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن دول مثل تركيا وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة وروسيا، قد لا ترغب بخوض مواجهات مفتوحة على الساحة السورية، لكنه أكد أن مرحلة توزيع الغنائم دائما ما تكون محفوفة بأخطار إشعال صراع كبير بين الدول الفاعلة على الأراضي السورية.

إلى ذلك، أضاف أن طموحات النظام في استعادة المزيد من الأراضي، وكلمة السر في الشمال الغربي حيث المعارضة المدعومة من أنقرة، والشمال الشرقي حيث القوات المدعومة من واشنطن، عوامل تجعل تلك المناطق بالإضافة إلى إدلب على صفيح ساخن جاهز للاشتعال في العام الجديد.

