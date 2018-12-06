تقدم في آخر جيب لداعش بسوريا.. معارك ضارية في هجين

حققت قوات سوريا الديموقراطية بدعم أميركي تقدماً داخل هجين، أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق البلاد.

وتقود هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 أيلول/سبتمبر هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف #دير_الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. في حين يدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.

وفي هذا السياق، قال ريدور خليل، القيادي في صفوف هذه القوات لوكالة فرانس برس "تدور معارك ضارية داخل بلدة هجين بعدما تقدمت قواتنا وباتت تسيطر على بعض أحيائها"، مضيفاً أن "العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية".

وفتحت قوات سوريا الديموقراطية "ممرات آمنة للمدنيين واستطاعت تحرير أكثر من ألف مدني غالبيتهم نساء وأطفال من داخل هجين خلال الأيام الماضية"، وفق خليل الذي اتهم التنظيم المتطرف باستخدامهم "دروعاً بشرية"، مؤكداً أن فتح الممرات "سيستمر".

بدوره، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدم قوات سوريا الديموقراطية داخل البلدة "بعد هجوم عنيف شنته قبل يومين" مشيراً الى تمكن عشرات العائلات من النزوح على مراحل.

وترافق الهجوم، مع قصف مدفعي وجوي يشنه التحالف، هو "الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة" في أيلول/سبتمبر.

وأسفرت المعارك المستمرة والقصف بحسب المرصد عن مقتل "34 عنصراً م نداعش بينهم ثلاثة انتحاريين على الأقل"، فضلاً عن 17 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية.

وخلال الفترة الماضية، استفاد التنظيم المتطرف من سوء الأحوال الجوية ومن خلاياه النائمة في محيط الجيب ليشن هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديموقراطية ويجبرها على التراجع بعدما كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً. وأسفر هجوم واسع الشهر الماضي عن مقتل 92 عنصراً من تلك القوات.

وأرسلت قوات سوريا الديموقراطية خلال الأسابيع الماضية بدورها مئات المقاتلين إلى خطوط الجبهة، قبل أن تشن هجومها الواسع قبل يومين.

ويقدر التحالف وجود نحو ألفي متطرف في هذا الجيب. ويرجح أن العدد الأكبر منهم هم من الأجانب والعرب وبينهم، بحسب قوات سوريا الديموقراطية، قيادات من الصف الأول.

واعتبر خليل أن "تحرير هجين من داعش لا يعني الانتهاء من التنظيم الإرهابي لانه يتخذ أشكالاً أخرى من خلال خلاياه المنتشرة هنا وهناك،"، مضيفاً أن "عمليات مطاردته ستستمر وقتاً طويلاً".

ومنذ بدء الهجوم في أيلول/سبتمبر، قتل 827 مقاتلاً من التنظيم و481 من قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد.