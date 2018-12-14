أميركا تنصح الجيش الحر بعدم المشاركة في التوغل التركي

نصحت واشنطن قادة فصائل سورية معارضة بعدم المشاركة في توغل ينوي الجيش التركي تنفيذه شرق نهر الفرات.

ووفق صحيفة "الشرق الاوسط" فقد حث دبلوماسيون أميركيون قادة فصائل الجيش الحر بعدم المشاركة في اي عملية شرق الفرات وأن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة المخاوف التركية على حدودها جاء هذا على خلفية اعلان المعارضة المدعومة من تركيا ان نحو 15 الفا من مسلحي المعارضة السورية مستعدون لدعم هجوم تركي على مسلحين اكراد تدعمهم واشنطن شمال شرق سوريا.

هذا وحذر البنتاغون، الأربعاء، تركيا من أن أي هجوم قد تشنه ضد الأكراد في شمال سوريا سيكون "غير مقبول".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الكابتن شون روبرتسون، إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد شمال شرقي سوريا وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أميركية فيها، هو أمر مقلق للغاية".



وأوضح روبرتسون أن "أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول".



وأتى التحذير الأميركي بعيد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، المدعومين من الولايات المتحدة.

