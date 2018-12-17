أردوغان: قد نبدأ عملية عسكرية بسوريا في أي وقت

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشراكة الاستراتيجية مع أميركا تتطلب "طرد الجماعات الإرهابية" من شرق الفرات في شمال سوريا، كاشفاً أن #تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت.



وشدد أردوغان، خلال كلمة في إقليم قونية، على أن #درع_الفرات عملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة في الحرب على داعش بسوريا.

وأكد أردوغان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "رد بإيجابية على عمليتنا شرق الفرات".



وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرق نهر الفرات في شمال سوريا.

ويأتي هذا التهديد الجديد لأردوغان بعد ثلاثة أيام من محادثة هاتفية مع ترمب وافق خلالها الرجلان على التعاون في شكل "أكثر فاعلية" في شمال سوريا.



وقال: "لقد تحدثت إلى ترمب. على الإرهابيين الانسحاب من شرق الفرات، وإذا لم يرحلوا فسنتخلص منهم". وأضاف أن وحدات حماية الشعب "تشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا مع ممرهم الإرهابي".



ورغم ذلك، بدا أن إأدوغان يترك الباب مواربا أمام حل وسط محتمل مع الولايات المتحدة، البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي. وقال: "لأننا شركاء استراتيجيون، يجب أن نقوم بما هو ضروري"، مع التكرار أن الهجوم التركي المحتمل يمكن أن يبدأ "في أي وقت".