دي ميستورا: ينبغي عمل المزيد لتشكيل لجنة دستور سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء، عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا، إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في "الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.



وذكر دي ميستورا، في مؤتمر صحافي، أنه سيرفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، وإلى مجلس الأمن الخميس، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من كانون الثاني/يناير.



وأضاف: "ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه".

من جهتهم، قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.



وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع دي ميستورا، قالوا إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".