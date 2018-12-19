البيت الأبيض: بدأنا بسحب قواتنا من سوريا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى الوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في الحملة ضد داعش. وأضاف أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف الدولي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأميركية من سوريا بين 60 و100 يوم، وذلك عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد داعش، في إشارة إلى العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب للتنظيم، شرق الفرات.

وكان البنتاغون أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل العمل في الوقت الحالي مع شركائها في المنطقة حول سوريا.

وأتت تلك التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه على تويتر أن بلاده حققت الهدف الأساس من تواجدها في سوريا ألا وهو هزيمة داعش. ووقال ترمب: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي".

يذكر أن مسؤول أميركي كان كشف لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأربعاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من كل الأراضي السورية حيث تنشر 2000 جندي على الأقل لمحاربة داعش. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشفه هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحاً أن "القرار اتخذ أمس".

كما أكد مسؤولون أميركيون بدورهم لوكالة رويترز الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

ويأتي هذا الموقف الأميركي بالانسحاب، ليضع نهاية لكل الافتراضات السابقة التي كانت تتحدث عن وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في سوريا، وهو ما أعلنه سابقاً وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أميركيون كبار آخرون، ودافعوا عنه عدة مرات، مشددين على أن هذا التةاجد يساعد في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

