روسيا تنتقد الوجود الأميركي بسوريا.."عقبة أمام التسوية"

انتقدت روسيا الأربعاء الوجود العسكري الأميركي يف سوريا، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام التسوية السياسية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وجود القوات الأمريكية في سوريا أصبح عقبة خطيرة أمام التوصل لتسوية سلمية، واتهمت واشنطن بالإبقاء على قواتها هناك بصورة غير قانونية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية "أن الوجود الأميركي غير القانوني في سوريا أصبح عقبة خطيرة في طريق التسوية".

وأتت تلك التصريحات بالتزامن، مع ترجيح مسؤولين أميركيين انسحاب كامل القوات الأميركية من سوريا. فقد نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين أميركيين، قولهم، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أميركيون كبار آخرون، عدة مرات، للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

