شاهد مراهقة سورية تتعرض للضرب المبرح في أميركا

وكأن مسرح طفولة السوريين يحتاج للمزيد من التشويه، بمشاهد عنف لا تنسى وعبارات مؤذية تعلو ضجيج ذاكرتهم العاصفة بالقصف والدمار، حتى تأتي حادثة أخرى، لتضاف إلى السجل، ولكن هذه المرة من إحدى المدارس في الولايات المتحدة.

فقد انضمت، شيماء البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، مؤخرا إلى لائحة المتعرضين لاعتداءات، حيث تعرضت للضرب الشديد من قبل طالبة أخرى في مكان المراحيض بمدرسة في مدينة بيتسبرغ في ولاية #بنسلفانيا الاميركية لتدخل المشفى على أثره.

وانتشر فيديو ضرب الطالبة السورية بشكل واسع على مواقع التواصل، مظهراً كيف هاجمت الطالبة الأميركية شيماء لفظياً في البداية، قبل أن تطرحها أرضا و تنهال عليها بالضرب.

وحسب ما نقلته بعض وسائل الاعلام، فإن الفتاة المعتدية قالت إنها كانت تود شتمها باللغة العربية لو كان تعلم الحديث بتلك اللغة، علما بان عقابها كان منعها من دخول المدرسة لثلاثة أيام.

يذكر أن حادثة الاعتداء على شيماء سبقها اعتداء بالضرب الشهر الماضي على طالب سوري في مدرسة في هادرزفيلد شمال بريطانيا، فيما رميت شقيقته على الأرض ومزق حجابها، لينتهي عقاب المعتدي في أيام، وتحفر ذكرى الاعتداء صورها في ذهن هؤلاء الاطفال لسنوات.

