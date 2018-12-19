ترمب: هزمنا داعش في سوريا وحققنا هدفنا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أن الولايات المتحدة هزمت داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجود القوات الأميركية هناك.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي"

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

من جهته، أكد البنتاغون في وقت لاحق أن الولايات المتحدة ستواصل العمل في الوقت الحالي مع شركائها في المنطقة حول #سوريا

يشار إلى أن تصريح ترمب، أتى بعد أن أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأربعاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من كل الأراضي السورية حيث تنشر 2000 جندي على الأقل لمحاربة داعش. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشفه هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحاً أن "القرار اتخذ أمس".

وكان مسؤولون أميركيون أكدوا بدورهم لوكالة رويترز الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.



وإذا تأكد الموقف الأميركي بالانسحاب، فسيضع نهاية لكل الافتراضات حول وجود أطول للقوات الأميركية في سوريا، كان وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أميركيون كبار آخرون، دافعوا عنه عدة مرات، للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يريد عودة القوات الأميركية من سوريا بأسرع ما يمكن. وقال البيت الأبيض وقتذاك في بيان إن "الرئيس كان واضحاً في أنه يريد عودة القوات للوطن بأسرع ما يمكن". وأضاف: "إننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته، بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".

