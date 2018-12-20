بالفيديو.. ترمب عن جنوده في سوريا: إنهم أبطال عظماء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، في تسجيل فيديو بثه عبر حسابه على تويتر الانتصار على داعش، مؤكداً أن الوقت قد حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى الوطن .

وأضاف:" لقد حاربنا لوقت طويل في سوريا أنا رئيس منذ عامين وربحنا الحرب على داعش واستعدنا الأرض والآن حان الوقت لعودة قواتنا إلى الوطن".

وتابع:"إنهم أبطال عظام لقد قاتلوا التنظيم الذي أذى العالم ونحن فخورون بهم.. أقول للأطفال والنساء والرجال.. سيعودون جميعاً.. سيعودون الآن .. لقد انتصرنا"

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

وكان ترمب أعلن في وقت سابق الأربعاء، على تويتر أيضاً، أن بلاده حققت الهدف الأساس من تواجدها في سوريا ألا وهو هزيمة داعش. وقال ترمب: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي".

وفي وقت لاحق أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى الوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في الحملة ضد داعش. وأضاف أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف الدولي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأميركية من سوريا بين 60 و100 يوم، وذلك عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد داعش، في إشارة إلى العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب للتنظيم، شرق الفرات.

