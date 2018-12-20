تركيا: مسلحو شرق الفرات سيدفنون في خنادقهم

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، أن المسلحين الأكراد شرقي الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب"، بحسب تعبيره. وأضاف "أمامنا الآن منبج وشرقي الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة".

وحول الغارة الجوية على سنجار وقرة جاق، قال: "تم تحييد الإرهابيين في تلك المنطقة دون إلحاق الضرر بأي مدني أو بريء"

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن مساء الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى الوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في الحملة ضد داعش. وأضاف أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف الدولي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

في حين قال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأميركية من سوريا بين 60 و100 يوم، وذلك عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد داعش، في إشارة إلى العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب للتنظيم، شرق الفرات.

وكان البنتاغون أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل العمل في الوقت الحالي مع شركائها في المنطقة حول سوريا.



وأتت تلك التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه على تويتر أن بلاده حققت الهدف الأساس من تواجدها في سوريا ألا وهو هزيمة داعش. وقال ترمب: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي".

وكانت تركيا أعلنت قبل أيام أنها ستشن عملية عسكرية قريباً ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا.



