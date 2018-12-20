ترمب: انسحابنا من سوريا ليس مفاجئاً وحان دور الآخرين

في أول تصريح له بعد الإعلان على انسحاب القوات الأميركية من سوريا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن القرار لم يكن مفاجئاً، وأنه كان يتحدث عنه منذ سنوات.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، الخميس، أنه قبل 6 أشهر أعلن صراحة أنه يود الانسحاب، لكنه وافق على البقاء لمدة أطول.

إلى ذلك، أكد أن سوريا وإيران وروسيا، هم الأعداء المحليون لداعش، وعلى القوات الأميركية بالتالي العودة إلى الوطن بدل القيام بمهام تلك الدول في محاربة التنظيم. وقال: "حان وقت العودة إلى الوطن والبناء".

كما تساءل "هل تود الولايات المتحدة أن تلعب دور الشرطي في الشرق الأوسط، مضحية بأرواح مواطنيها ودافعة ملايين الدولارات للدفاع عن الآخرين؟". وأضاف: "حان الوقت لكي يحارب الآخرون".

وشدد على أنه رغم كل الإشاعات والأخبار الكاذبة حول تلك المسألة، فإن "روسيا وسوريا وإيران غير فرحة بانسحاب القوات الأميركية من سوريا، لأن عليها الآن أن تحارب داعش، من دون أميركا".

وختم قائلاً: "إنني أبني أقوى جيش في العالم، وإذا تجرأ داعش على ضربنا فسيقضى عليه".

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

وكان ترمب أعلن في تغريدة، الأربعاء، أن بلاده حققت الهدف الأساس من تواجدها في سوريا ألا وهو هزيمة داعش. وقال: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت لاحق، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى الوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في الحملة ضد داعش. وأضاف أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف الدولي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

في حين أوضح مسؤول أميركي أنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأميركية من سوريا بين 60 و100 يوم، وذلك عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد داعش، في إشارة إلى العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في آخر جيب للتنظيم، شرق الفرات.