دي ميستورا يقر بالهزيمة.. لم أفلح بإنهاء الحرب السورية

أقر المبعوث الأممي، إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، بفشله في تشكيل لجنة لصوغ دستور في سوريا. وقال "كدنا ننهي العمل لتشكيل" لجنة، "ولكن ينبغي القيام بالمزيد"، لافتا إلى وجود مشاكل مع قائمة أسماء طرحتها دمشق. وأضاف "آسف بشدة لعدم انجاز العمل".

كما أشار إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في #مفاوضات_جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

وقال: "لقد أتميت في منصبي كمبعوث خاص 4 أعوام وأربعة أشهر، ما يعادل تقريباً طول الحرب العالمية الأولى، والشعب السوري عانى من الصراع لأكثر من سبعة أعوام ونصف، أي أطول من الحرب العالمية الثانية."

وأضاف :"هذا الصراع كان و لا يزال يمثل مأساة للسوريين، لقد كان صراعا قذرا وحشيا وفظيعا، ولم تفلح جهودي ولا جهودكم ولا الجهود التي بذلها أي كان في إنهاء منطق الحرب السائد. ولكن نأمل في أن نقترب كثيرا من تحقيق ذلك."