بوتين يثني على قرار ترمب ويحذر من هروب داعش خارج سوريا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار الأميركي الانسحاب من سوريا، بالخطوة الصائبة. وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو الخميس، "إن الوجود العسكري الأميركي في سوريا غير شرعي"، مشيراً إلى أنه ليس هناك حاجة للوجود العسكري الأميركي في سوريا.

إلا أنه أضاف:" حتى الآن لا أرى مؤشرات على أي انسحاب، لكننا نفترض أن هذا أمر ممكن".

وتابع قائلاً:" للولايات المتحدة حضور في أفغانستان منذ 17 عاما، وكل عام يتحدثون عن الانسحاب من هناك، لكنهم ما زالوا موجودين".

وفي حين أكد أنه يوافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على أن داعش هزم في سوريا، حذر في الوقت عينه من خطر تسلل إرهابيي التنظيم من سوريا إلى المناطق المجاورة.

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى الوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في الحملة ضد داعش. وأضاف أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف الدولي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأميركية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".