سوريا.. النظام يرسل تعزيزات إلى غرب الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت أن قوات النظام أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية، من عربات مدرعة وعتاد وذخيرة، إلى جانب دفعة إضافية من قواتها والمسلحين الموالين لها، باتجاه غرب الفرات، في مناطق سيطرتها والميليشيات الإيرانية.

واختارت هذه القوات التوزع في مدينتي البوكمال والميادين، حتى تضمن وجودا على طريق طهران بيروت، ضمن الجزء الشرقي من ريف دير الزور.

وكان النظام أرسل في وقت سابق، دفعة أولى من التعزيزات من قوات النمر، وتشكيلة من الميليشيات الموالية له.

وأتت تلك التحركات في أعقاب القرار الأميركي الانسحاب من شرق الفرات.



