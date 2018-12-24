وفد عسكري أميركي إلى تركيا للتنسيق حول سوريا

تصعد تركيا والفصائل الموالية لها من المعارضة السورية من تهديداتها بقرب إطلاق معركة منبج ضد القوات الكردية.

في الأثناء.. قال المتحدث باسم الرئيس التركي إن مسؤولين عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا هذا الأسبوع وذلك للتنسيق بشأن سوريا.

كما أشار الى ان تركيا ستعمل عن كثب مع روسيا..



ويرى زاهد غل كاتب وصحفي أن "التعاطي التركي سيكون مختلفا مع الواقع الميداني في سوريا خلال المرحلة المقبلة، بمعنى أننا كنا نتحدث عن منطقة عازلة بعمق عشرين إلى ثلاثين كيلومترا خلال الفترة الماضية، أعتقد أن المفهوم الأمني العسكري في الوقت الراهن سيتعدى هذا المسار، وربما تكون هناك مسارات أخرى وفق الميدان السوري".

فيما يقول بكير أتاجان - محلل سياسي أن "التعاون سيكون مشتركا بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا، أما إيران فهي خارج اللعبة، ولا يمكن أن تكون حاضرة في ظل الوجود الاميركي وتركيا.. لذلك نجد عودة العلاقات التركية الاميركية الى ماكانت عليه سابقا، لكن وفق بعض النقاط الجديدة بما تخدم الولايات المتحدة وتركيا".





