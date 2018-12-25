تركيا تطلب من مقاتلي المعارضة السورية بالتأهب لعملية منبج

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية أعطت الأوامر لفصائل المعارضة الموالية لها بالتأهب لبدء العملية العسكرية خلال الساعات المقبلة على منطقة منبج.



يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات النظام السوري مواقع في بلدة العريمة في ريف منبج الغربي والسيطرة عليها وفق مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"...

وكانت المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية، جيهان أحمد، قد أشارت في وقت سابق أنهم يريدون الاتفاق مع النظام على إدارة ذاتية لمناطقهم ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنهم لا يعارضون رفع العلم السوري على المؤسسات الحكومية في منبج.

