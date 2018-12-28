قرقاش: وفود رسمية إماراتية ستزور سوريا قريباً

أعلنت دولة #الإمارات العربية المتحدة عن إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من إغلاقها، حيث أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخطوة تأتي في إطار حرص الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن قرار بلاده فتح سفارتها في سوريا، جاء بعد قراءة متأنية للتطورات، وتراجع الدور العربي في الملف السوري خلال السنوات الماضية، بعد إبعاد دمشق عن محيطها العربي، وهو الأمر الذي كانت له تداعيات سلبية.

وأشار إلى أن هناك نية لزيارات وفود رسمية من الإمارات إلى سوريا في الفترة المقبلة.

وكان قرقاش قد أعلن أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج لتوافق عربي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية"، الخميس، أكد قرقاش أن الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية.

وأشار وزير الدولة الإماراتي إلى أن فتح الاتصال مع دمشق لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية.

وكان الوزير الإماراتي قد قال إن قرار دولة #الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في #دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.