موسكو تحتضن لقاء لوزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا حول سوريا

يجري وزيرا الخارجية والدفاع الأتراك اجتماعا مع نظيريهما في موسكو لبحث آخر التطورات في الملف السوري.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بسكوف، إن الاجتماع المقرر سيبحث الوضع في مدينة منبج السورية بشكل خاص وخطط أنقرة بإجراء عملية عسكرية في المنطقة، مؤكدا ان هدف الاجتماع بحث "الأوضاع بوضوح تام.

هذا ونفى الجيش الأميركي ما قاله النظام السوري بأن جيشه قد دخل إلى مدينة منبج التي تهدد تركيا بشن عملية للسيطرة عليها.



وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الاميركية أن ما أعلنه جيش النظام غير صحيح داعيا جميع الأطراف إلى احترام منبج وسلامة مواطنيها مؤكدا أن القوات الأميركية في سوريا ستواصل دعم شركائها في التحالف.

هذا واعلن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا انهم بدأوا مع قوات تركية الزحف صوب جبهة منبج في رد على إعلان النظام دخول قواته إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.





