إعلام تركي: انسحاب دفعة أولى من القوات الأميركية بسوريا

قالت وكالة الاناضول التركية إن الجيش الأميركي انسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة فيما يبدو انسحاب أول دفعة من القوات الأميركية من سوريا بعد اعلان ترمب عن ذلك في وقت سابق.



ووفقا لمصادر محلية فإن نحو خمسين جنديا أميركيا غادروا قاعدة المالكية متجهين نحو العراق.

وتعتبر القاعدة التي أخليت مستودعا للأسلحة والذخائر وهي واحدة من أصل ثماني عشرة قاعدة أميركية في سوريا.

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا. وقال إن "الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته".



وصرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم. وأوضح أن سحب كافة القوات الأميركية من سوريا "سيكون مع آخر عملية ضد تنظيم داعش".



أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الخميس، أن قرار انسحاب القوات الأميركية من #سوريا ليس مفاجئاً.



وغرد ترمب على تويتر: "الانسحاب من سوريا لم يكن مفاجئاً، أنا أدعو إليه منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما أعلنت أنني أرغب في اتخاذ القرار، وافقت على البقاء (القوات الأميركية في سوريا) لفترة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي لتنظيم داعش. كنا نقوم هناك بعمل، والآن، حان الوقت للعودة إلى الوطن، وإعادة البناء".