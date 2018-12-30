لافروف: اتفاق روسي تركي على التنسيق في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، #سيرغي_لافروف، السبت، عن اتفاق روسي تركي على التنسيق بشأن #سوريا عقب قرار انسحاب واشنطن.



وأكد لافروف بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن الكيفية التي سيواصل من خلالها الممثلون العسكريون لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل ظروف جديدة، وفي إطار رؤية تتمثل باجتثاث التهديدات الإرهابية في سوريا".



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش، السبت، بعد الاجتماع مع وزيرين روسيين في موسكو إن تركيا وروسيا لهما هدف مشترك وهو تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.



وصرح وزير الخارجية التركي بأن بلاده ستستمر في العمل عن كثب مع إيران وروسيا بشأن سوريا وقضايا المنطقة.



وكان الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، قد ذكر أن واشنطن ستسحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا، في تغيير لإحدى ركائز السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة.

