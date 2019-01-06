بولتون يحذر الأسد من استخدام "الكيمياوي": سنرد بقوة

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم السبت، حكومة النظام السوري من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيمياوية.

وقال بولتون للصحافيين على طائرة تقله إلى تل أبيب "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيمياوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وأضاف بولتون "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وفي وقت لاحق كتب بولتون تغريدة على تويتر أكد فيها ما قاله سابقاً: "لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة من استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل نظام الأسد - أي استخدام سيتم التعامل معه برد سريع وقوي".