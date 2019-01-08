أردوغان يؤيد ترمب.. وهذا ما قاله عن الانسحاب من سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أنه يجب التخطيط بعناية للانسحاب الأميركي من سوريا ومع الشركاء المعنيين، قائلاً:" تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك القوة والالتزام لأداء هذه المهمة؟. وأضاف أردوغان في مقال في صحيفة نيويورك تايمز، قبل يوم من لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن تركياملتزمة بهزيمة تنظيم داعش "والجماعات الإرهابية الأخرى" في سوريا.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق الإثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون شروطا جديدة للانسحاب ربما تؤجله لشهور.



وأضاف بولتون شرطاً جديداً للانسحاب من سوريا الأحد، قائلاً إنه يجب أن توافق تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.