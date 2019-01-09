شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهون بقرار من مجلسها

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وحضورها القمة الاقتصادية في بيروت، مرهونة بقرار من مجلس الجامعة، ويتطلب من دمشق اتخاذ بعض الإجراءات.



وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي إلى أنه ليس على علم بحضور سوريا القمة الاقتصادية، قائلاً "هذا أمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة، ويوافق عليه القادة".

وأوضح قائلاً: "هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لتأهيل العودة للجامعة العربية".



كما لفت إلى أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها.