أميركا: بالدبلوماسية.. سنطرد من سوريا كل وجود إيراني

أعلن مسؤول أميركي بارز، من بيروت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لمواجهة "أنشطة إيران الخطيرة" في أنحاء المنطقة والتي تتضمن تمويل نشاطات منظمات إرهابية.



وقال نائب وزير الدولة الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل: "إننا نمضي قدماً في جهودنا لمواجهة الأنشطة الخطيرة الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تمويل وأنشطة المنظمات الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله".



وتحدث هيل، وهو سفير أميركي سابق لدى لبنان، بعد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين اليوم الاثنين.



وقال هيل خلال مؤتمر صحافي في بيروت عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري: "لا يجوز أن يكون هناك ميليشيا تقوم بحفر الأنفاق أو جمع ترسانة من مئات الصواريخ التي تهدد الاستقرار الإقليمي"، في إشارة لحزب الله المدعوم من إيران.



في سياق آخر، كرر هيل أن الولايات المتحدة ستسحب القوات الأميركية من سوريا، لكنه قال إن أميركا مازالت ملتزمة بضمان عدم قدرة داعش على الانبعاث من جديد.



وشدد هيل على أنه "من خلال الدبلوماسية والتعاون مع شركائنا، سنطرد من سوريا كل وجود عسكري إيراني، وسنعمل من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار".



وعن تعثر تشكيل الحكومة في لبنان، أوضح المسؤول الأميركي أن الأمر "يعود إلى لبنان وحده، وعلى اللبنانيين أن يتّخذوا قرارات صعبة في ظل الوضع الاقتصادي".



ووصل هيل إلى بيروت السبت الماضي في زيارة تستمر لأيام، وعقد لقاءات منفصلة مع قادة لبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وقائد الجيش جوزيف عون، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. كما التقى وزير المال اللبناني علي الخليل ووزير الخارجية جبران باسيل.