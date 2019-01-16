واشنطن تعلن مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 بانفجار منبج

أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 آخرين بانفجار منبج.



وقتل 14 شخصاً على الأقل، الأربعاء، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة #منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتبنى #داعش التفجير الانتحاري، بحسب ما أعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي.



وتسبب التفجير، بحسب ما أكدت مصادر كردية "بمقتل جنود أميركيين من قوات التحالف الدولي" كانوا داخل المطعم المستهدف.

في حين أفاد مراسل العربية، بأن التفجير وقع أمام مطعم قصر الأمراء وسط منبج الذي يرتاده الجنود الأميركيون كل يوم اثنين وأربعاء، مضيفاً أن لا معلومات دقيقة عن عدد القتلى، لأن طيران التحالف يحلق في المنطقة، وهناك مروحيات هبطت في الملعب البلدي لإجلاء الجنود المصابين.

وتداول مغردون على مواقع التواصل فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة للتحالف الدولي تحط بالقرب من الموقع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع لدى مرور دورية عسكرية أميركية، وإن مروحية أميركية سارعت بنقل الجرحى من موقع الانفجار.