انفجار أمام مكتب لـ"تحرير الشام" بإدلب ومقتل 11

وقع انفجار خارج مكتب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب (شمال غرب سوريا) اليوم الجمعة أسفر عن مقتل 11 شخصا في الأقل.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة أنباء "سمارت" التي يديرها نشطاء إن الانفجار وقع الجمعة في الطرف الجنوبي من مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويأتي الانفجار بعد أسبوع من سيطرة عناصر من "هيئة تحرير الشام" المتصلة بالقاعدة على محافظة إدلب وريفها بعدما أجبروا معارضين منافسين على قبول اتفاق إدارة مدنية تديرها "هيئة تحرير الشام" في مناطق خاضعة لسيطرتهم.



واضاف المرصد أن 11 شخصا قتلوا في الانفجار، بينهم 7 من عناصر "هيئة تحرير الشام". بينما ذكرت وكالة أنباء "سمارت" أن 12 شخصا قتلوا، بينهم العديد من المسلحين.



وبحسب المرصد، لا يعلم إلى الآن ما إذا كان الانفجار ناجماً عن تفجير عربة مفخخة أو جراء انفجار مستودع.